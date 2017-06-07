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أمير الكويت يستقبل وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الكويت

أمير الكويت يستقبل وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان

2017-06-07 13:30:04
وكالات

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -بقصر بيان، اليوم الأربعاء- يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان والوفد المرافق حيث تناول اللقاء تطورات الموقف على الساحة العربية .
حضر اللقاء رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

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