استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -بقصر بيان، اليوم الأربعاء- يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان والوفد المرافق حيث تناول اللقاء تطورات الموقف على الساحة العربية .

حضر اللقاء رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.