افتتحت مساء أمس الثلاثاء في وكالة الغوري فعاليات “ليالى رمضان فى وكالة الغوري” التي تستمر حتى 25 رمضان وتنظمها الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفنى التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

وتتنوع الفعاليات بين ورش عمل فنية للأطفال (رسم - تلوين - نحت بصلصال) تقيمها الإدارة العامة للمراسم التابعة للإدارة المركزية وكذلك معرض لفنانى مراسم وكالة الغورى (فن تشكيلى) وأيضا ورش عمل حية فى مجال الحرف التقليدية والتراثية مثل (مشغولات جلدية - أزياء تراثية - أويما - الرسم على الزجاج - نسيج - رسم زيتى).

ويصاحب هذه الفعاليات معرض لمنتجات مراكز الإنتاج الفنى (مركز البحوث التراثية - مركز الفن و الحياة - دار النسجيات المرسمة) حيث ستتنوع المنتجات المعروضة بين (مشغولات جلدية - معلقات نسجية - أزياء تراثية - أطباق وأباريق نحاسية - أعمال زجاجية - فن الشفتشى - أعمال خشبية) وعرض للمنتجات الحرف والتراثية لقرية حسن فتحى التابعة للإدارة العامة للمراسم.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية هذا العام زخماً، خاصة ورش الأطفال وسيكون فى نهاية ورش الأطفال معرض لهم، وتساهم تلك الفعاليات فى تعريف الأجيال الجديدة والجمهور بأهمية الحرف اليدوية والتراثية .