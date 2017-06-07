أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف،أن روسيا أطلعت الولايات المتحدة على مقترحات وأفكار بشأن مناطق تخيف التصعيد في سوريا، مشيرا إلى أن واشنطن حتى الآن تتفاعل بشكل غير بناء.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أوردتها وكالة أنباء “سبوتنيك ” الروسية:” إن الولايات المتحدة تحاول في الواقع إقامة نظام المناطق الأمنة بالطريقة ،التي تناسبها “.

وأضاف: “نحن مستمرون في العمل، ولكن ردة فعل واشنطن حتى الآن على مقترحاتنا غير بناءة بما فيه الكفاية”، مؤكدا أن العسكريين من البلدين يتواصلون بشكل عملي حول الوضع في سوريا.