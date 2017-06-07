قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم تخصيص ساحة انتظار سيارات جديدة لمبنى الركاب “2” الجديد بالمطار، بجوار فندق مريديان المطار المجاور للمبني، تسع الساحة 1500 سيارة.

واضاف المصدر ، أنه تم تخصيص 6 أتوبيسات لنقل الركاب وأسرهم من ساحة انتظار السيارات إلى صالات السفر والوصول بالمبنى، وذلك بعد تعدد الشكاوى من الركاب بسبب عدم تواجد ساحات انتظار تستوعب ركاب 14 شركة تعمل بالمبنى، بالإضافة للعاملين بهذه الشركات، وموظفي المطار وموظفي الجهات الأخرى، صرح بذلك مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضح، أن مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار، قاما بالوقوف في ساحات انتظار السيارات الجديدة بالمبني لمشاهدة التجربة الجديدة، ومتابعة أداء التشغيل، والتأكد من نجاحها، أو إجراء أي تعديل عليها، خاصة بعد ملاحظة أراء الركاب وأسرهم.

وأشار إلى أن الأوتوبيسات الجديدة “الشاتل باص” سوف تعمل كل 10 دقائق؛ لنقل الركاب وأسرهم والعاملين إلى مبنى “2” للقضاء على مشكلة انتظار السيارات.