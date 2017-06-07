السيسي: «البناء على أراضي الدولة حرام حتى لو كانت مقبرة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البناء على أراضي الدولة «حرام» حتى لو كانت مقبرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء “الدفاع والداخلية والتنمية المحلية”، بالإضافة إلى مجموعة من المحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، وعدد من شباب المحافظات للإعلان عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة.