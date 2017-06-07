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دراسة:عدم دراية النساء بإصابتهن بمشكلات فى القلب يعجل بوفاتهن عند الحمل
الحمل

دراسة:عدم دراية النساء بإصابتهن بمشكلات فى القلب يعجل بوفاتهن عند الحمل

2017-06-07 12:50:49

حذر خبراء من أن بعض النساء يتوفين خلال الحمل وذلك لعدم علمهن بإصابتهن بمشكلات في القلب.

ووفقا لدراسة جديدة نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن مشكلات القلب هي السبب الرئيسي لوفاة الأمهات في المملكة المتحدة –غير أنه من بين 77% من الحالات لا تكون السيدات على دراية بإصابتهن بأمراض القلب قبل أن يحدث الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطباء غالبا ما يتجاهلون العلامات التحذيرية ويعتقدون على نحو خاطيء بأن مشكلات القلب لن تصيب السيدات الشابات.

وقال الخبراء إنه يتعين على كل السيدات أن يسألن أقاربهن بشأن تاريخهم الطبي قبل أن يحملن وذلك للتأكد مما إذا كان هناك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

ووفقا للدراسة، فقد تضاعفت وفيات الأمهات بسبب مشكلات القلب منذ ثمانينيات القرن الماضي وخلص تدقيق لهذه الوفيات إلى أن واحدة من بين كل أربع أمهات تتوفى بسبب أمراض القلب.

وقالت الدكتورة راشيل جيمس استشاري أمراض القلب بمركز ساسيكس للقلب البريطاني: إن هذا “التدقيق يلقي الضوء مجددا على الحاجة لاتخاذ خطوات لوقف وفاة السيدات الشابات بأمراض القلب”.

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