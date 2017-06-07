 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 01:06 مساءً
روابط سريعة
صراع ألماني إيطالي للفوز باللاعب توليسو
كورينتين توليسو

صراع ألماني إيطالي للفوز باللاعب توليسو

2017-06-07 12:51:31
محيط: أ. ش. أ

ذكرت تقارير صحفية بأن الفترة المقبلة سوف تشهد صراعا بين ناديي يوفينتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني من اجل الفوز بخدمات لاعب ليون كورينتين توليسو.

وقدم اللاعب الشاب 22 عاما موسما متميزا مما جعله هدفا للعديد من الأندية الكبرى ومن بينها أيضا ميلان الإيطالي.

غير أن يوفينتوس يبدو الأكثر جدية من أجل ضم اللاعب غير أنه ينتظر أن يواجه منافسة قوية من قبل بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

ويعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي البافاري من المعجبين باللاعب ويبدو أن الفريق الألماني مستعد لدفع مبلغ كبير للحصول على خدماته مما ينبئ بمعركة مع اليوفي في الانتقالات الصيفية.

يذكر أن توليسو سجل 17 هدفا في 47 مباراة بقميص ليون في الموسم المنتهي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3