ذكرت تقارير صحفية بأن الفترة المقبلة سوف تشهد صراعا بين ناديي يوفينتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني من اجل الفوز بخدمات لاعب ليون كورينتين توليسو.

وقدم اللاعب الشاب 22 عاما موسما متميزا مما جعله هدفا للعديد من الأندية الكبرى ومن بينها أيضا ميلان الإيطالي.

غير أن يوفينتوس يبدو الأكثر جدية من أجل ضم اللاعب غير أنه ينتظر أن يواجه منافسة قوية من قبل بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

ويعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي البافاري من المعجبين باللاعب ويبدو أن الفريق الألماني مستعد لدفع مبلغ كبير للحصول على خدماته مما ينبئ بمعركة مع اليوفي في الانتقالات الصيفية.

يذكر أن توليسو سجل 17 هدفا في 47 مباراة بقميص ليون في الموسم المنتهي.