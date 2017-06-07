أكدت صحيفة (لوباريسيان) الفرنسية أن نادي موناكو الفرنسي في طريقه لربط النجم الصاعد كيليان مبابي بعقد جديد يبقيه في صفوف الفريق السنوات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه عقب عودة الدولي الفرنسي من السويد حيث يتواجد مع المنتخب سيتم الانتهاء من كل تفاصيل العقد الجديد، وفي حالة نجاح موناكو في هذه الخطوة فإنها ستوجه ضربة قوية للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي كانت تمني النفس بالحصول على خدمات اللاعب الصاعد وعلى رأسها ريال مدريد الاسباني وأرسنال الإنجليزي”.