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بورصة قطر تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي
بورصة قطر

بورصة قطر تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

2017-06-07 12:40:48
أ ش أ

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية التراجع لليوم الثالث على التوالي منذ إعلان مصر وعدد من دول الخليج مقاطعتها دبلوماسيًّا على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.98%، خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء، فاقدًا نحو 78.49 نقطة ليصل المؤشر الرئيسي إلى نحو 8،970.54 نقطة.

وفقدت البورصة القطرية نحو 932 نقطة على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة متأثرة بقرار المقاطعة.

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