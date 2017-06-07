واصل المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية التراجع لليوم الثالث على التوالي منذ إعلان مصر وعدد من دول الخليج مقاطعتها دبلوماسيًّا على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.98%، خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء، فاقدًا نحو 78.49 نقطة ليصل المؤشر الرئيسي إلى نحو 8،970.54 نقطة.

وفقدت البورصة القطرية نحو 932 نقطة على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة متأثرة بقرار المقاطعة.