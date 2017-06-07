بوتين وأمير قطر لم يتطرقا لمسألة اختراق الوكالة القطرية

أعلن الكرملين أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يتطرق في مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء، إلى مسألة اختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا”. وكانت قناة ...