 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 01:06 مساءً
روابط سريعة
تايوان تبني ملجأ خاص للكلاب المعاقة
كلاب

تايوان تبني ملجأ خاص للكلاب المعاقة

2017-06-07 12:35:30
وكالات

دشن بعض الأشخاص فى مدينة تاينان التايوانية، ملجأ للكلاب المعاقة، لمساعدتهم وحمايتهم من الموت فى الشوارع.

وأظهرت صور نشرتها وكالة -رويترز - للأنباء، مجموعة من الكلاب المعاقة داخل ملجأ، وأشخاص يركبون أطراف صناعية لهم.

كلاب

كلاب

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3