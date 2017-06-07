أعلن الكرملين أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يتطرق في مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء، إلى مسألة اختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وكانت قناة “سي ان ان” الأمريكية قد زعمت سابقا نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن هاكرز من روسيا يقفون وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات نسبت إلى الأمير تميم وأثارت أزمة حادة في علاقات هذه الدولة العربية مع السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول.