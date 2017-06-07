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خبيرة تغذية: يجب تناول وجبات «ألياف» صغيرة في رمضان.. وهذه بداية مؤشرات البدانة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خبيرة تغذية: يجب تناول وجبات «ألياف» صغيرة في رمضان.. وهذه بداية مؤشرات البدانة

2017-06-07 12:35:54
محيط - خالد الريس

أكدت الدكتور أماني رجب استشاري النحافة والسمنة بالمعهد القومي للتغذية، أن مرحلة البدانة تبدأ عند زيادة وزن الجسم بنسبة 20 % عن المعدل المثالي، مطالبة من الأشخاص اللجوء للطبيب في حالة وجود سبب عضوي أو مرضي لزيادة الوزن.
ونصحت أماني رجب من خلال فقرة “يوميات صائم” الذي يذاع ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، بتناول ما بين 8 إلى 9 أكواب مياه وتناول وجبات صغيرة تحتوي على ألياف وقيم غذائية عالية وفيتامينات ومعادن وسعرات حرارية منخفضة بين فترتي الفطار والسحور، مثل سلطة الفواكهة “فروت سلاط” التي تساعد على تنظيف القولون وحرق الدهون، والسلطة خضراء أو زبادي منزوع الدسم.
وشددت على ضرورة البدء بتناول البروتين في وجبة الإفطار مع السلطة ومعلقتين أرز، مشيرة إلى أن البروتينات تحتوي على مادة “التربتوفان” التي تساعد على ارسال إشارات للمخ للإحساس بالشبع.
كما نصحت بتقليل استخدام الأرز والمكرونة والمعجنات والحلويات والبسكويت والمخبوزات، والابتعاد أيضا عن الزيوت والسمنة.

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