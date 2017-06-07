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المخابرات الإيرانية تطالب المواطنين بعدم استخدام المواصلات العامة
عناصر من الشرطة الايرانية - ايران

المخابرات الإيرانية تطالب المواطنين بعدم استخدام المواصلات العامة

2017-06-07 11:39:05
متابعات

طالبت الاستخبارات الإيرانية في بيان نقلته فضائية “العربية الحدث”، المواطنين بعدم استخدام المواصلات العامة.

كانت وكالة الاستخبارات الإيرانية أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي آخر، اليوم الأربعاء، بخلاف التفجيرات الأخرى التي استهدفت البرلمان وضريح الخميني.

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