المخابرات الإيرانية تطالب المواطنين بعدم استخدام المواصلات العامة2017-06-07 11:39:05
طالبت الاستخبارات الإيرانية في بيان نقلته فضائية “العربية الحدث”، المواطنين بعدم استخدام المواصلات العامة.
كانت وكالة الاستخبارات الإيرانية أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي آخر، اليوم الأربعاء، بخلاف التفجيرات الأخرى التي استهدفت البرلمان وضريح الخميني.
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