 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:38 صباحاً
روابط سريعة
ألمانيا تقرر سحب قواتها من قاعدة أنجرليك التركية
انجرليك

ألمانيا تقرر سحب قواتها من قاعدة أنجرليك التركية

2017-06-07 11:36:46
متابعات

أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بقيام ألمانيا بسحب قواتها من قاعدة أنجرليك في تركيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3