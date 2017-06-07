كثف نادي إنتر ميلان الإيطالي جهوده لتدعيم الفريق حيث وضع في حساباته ضم ماتياس فاسينو لاعب خط وسط نادي فيورينتينا.

ومع تأكد تعيين لوسيانو سباليتى مديرا فنيا للفريق يسعى إنتر لتوفير متطلبات مدرب روما السابق لاستعادة أمجاد النيراتزورى، وذكرت شبكة (سكاي سبورت إيطاليا)، اليوم الأربعاء، أن فاسينو يأتي على رأس المطلوب التعاقد معهم في الانتقالات الصيفية.

ويعد سباليتى من أشد المعجبين باللاعب الأورجوايانى كما يتردد أن يرغب أيضا في ضم زميله في الفيولا فاليرو.

وكان فاسينو قد سجل ثلاثة أهداف في 37 مباراة خاضها بقميص فيورينتينا في الموسم المنتهي.