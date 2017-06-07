أعلن الفنان محمد رمضان عن تبرعه بمليوني جنيه مصري من أجل المشاركة في مواجهة مرض السرطان.

وقال رمضان خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه بعد مشاركته في زيارة لأحد المستشفيات التي تعالج السرطان، قرر أن يقوم بدوره، واختار أن يواجه مرض السرطان من خلال التبرع لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وأوضح رمضان أن الهدف من الأمر هو المشاركة في توصيل الصرف الصحي للمصريين، كي يحصلوا على مياه نظيفة من أجل الشرب حتى لا يصابوا بأمراض قاتلة على غرار السرطان، مشيرا إلى كونه سيبدأ بالقرى التي لا يوجد بها صرف صحي بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وأرفق رمضان صورة للشيك الذي تبرع به وقيمته مليونا جنيه مصري.

ولم تمض ساعات قبل أن يعلن رمضان عن تبرع جديد لصالح أحد المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان بالمجان، وهي المؤسسة التي شارك رمضان في إعلان تلفزيوني لصالحها ويعرض في شهر رمضان الجاري.

وأكد أن مشاركته في الإعلان ليست كافية، لذلك قرر أن يقوم بالتبرع لصالح المستشفى، معتبرا أن ذلك هو أقل واجب منه تجاه مرضى السرطان.

وأرفق صورة الشيك الخاص بالتبرع، حيث بلغت قيمته مليون جنيه هذه المرة، وهو ما وجد تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.