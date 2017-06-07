أظهر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 مليـون مركبة منهـا ( 3.2 مليـون مركبــة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، 3.1 مليـون مركبة بنسبـــة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، 2.8 مليون مركبة بنسبة 30.0% بمحافظات الوجه القبلي، 247.0 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود).

وأوضح جهاز الإحصاء - اليوم الاربعاء في نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة في31 ديسمبر 2016 -أن محافظـة القــاهرة استحوذت على المرتبـة الأولى ، ليبلغ عدد المركـبات بها 2.3 مليون مركبة بنسبة 25.1% تليها محافظـة الجيزة بعدد 1.1 مليـون مركبة بنسبة 11.7% ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 622.2 ألف مركبة بنسبة 6.7% وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 28.4 ألف مركبة بنسبة 0.3 % من إجمالي المركبات.

واشار إلى أن إجمالي عدد السيارات المرخصة بلغت 4.7 مليون سيارة بنسبة 50.6% من إجمالي المركبات في نهاية ديسمبر من العام الماضي ،وكان العدد الأكــــبر للسيارات الخاصة ( مــلاكي ) لتسجل 4.3 مليون سيارة بنسبة 90.9% تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة بنسبة 7.9% وأقلها سيارات الملحقة بعدد ألف سيارة بنسبة 0.02% من إجمالي السيارات.

وبين أن إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة بلغت 142.8 ألف أتوبيس بنسبة 1.5% من إجمالي المركبات وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 50.0 ألف أتوبيس بنسبة 35.0% وأتوبيس المدارس في المرتبة الأخيرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس بنسبة 9.1 % من إجمالي الأتوبيسات.

وبين أن إجمالي عدد المقطورات المرخصة بلغت نحو 93.0 ألف مقطورة بنسبة 1.0% من إجمالي المركبات في 31 ديسمبر الماضي .