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«سعفان» يناشد مخالفي الحج والعمرة بسرعة مغادرة السعودية
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«سعفان» يناشد مخالفي الحج والعمرة بسرعة مغادرة السعودية

2017-06-07 11:24:20
محيط: أ. ش. أ

ناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، المصريين من مخالفي نظامي الحج والعمرة بالسعودية، والذين يطبق عليهم قرار العفو بسرعة الاستفادة من المدة الباقية لهم بدون غرامات، حيث لم يتبق منها سوى 20 يوما والمغادرة قبل نهاية شهر رمضان.

وأهاب الوزير بالمخالفين المصريين مراعاة صعوبة حجز تذاكر الطيران بسبب موسم رحلات العمرة مما قد يؤدي إلى انتهاء الحملة التي أطلقتها المملكة “وطن بلا مخالف” دون الاستفادة منها مع قرب نهايتها، حتى في حالة الحصول على تأشيرة الخروج النهائي، وكذلك مراعاة التكدس المتوقع من الراغبين في الاستفادة من الحملة، حتى لا يتعرضون للآثار المترتبة على “بصمة مرحل” بعقوبات وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتى تسديدها.

وأصدر الوزير، توجيهات لمكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة، بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة، بسرعة متابعة أحوال المصريين المخالفين للاستفادة من باقي المهلة ، فضلا عن مساعدتهم في مواجهة أية مشاكل قد تعترضهم، ومساعدتهم بالتعاون مع القنصلية خاصة من انتهت صلاحية جوازات سفرهم لاستخراج وثائق السفر حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان يتابع أزمة “بصمة الحج والعمرة” بمجرد أن أثيرت من الجالية المصرية بالمملكة، وقام من خلال المكاتبات والاتصالات التي تمت مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل السعودي السابق، والتواصل شبه اليومي مع المستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية بالرياض وجدة بالمملكة، إلى أن تم إصدار قرار بفترة العفو.

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