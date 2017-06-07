أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك 65 مليون متر تم استعادتها من الأراضى أصبحت الدولة مسئولة عن عمل مرافق لها وهى غير مخططة لذلك، قائلا “بقى مطلوب منى ادخل على الـ65 مليون متر واعمل لهم مرافق وشوارع وبنية اساسية وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء وخدمات كثيرة للمواطنين المقمين عليها”.

وأفاد الرئيس السيسى فى كلمته باحتفالية ازالة التعديات على اراضى الدولة بمسرح الجلاء، بأنهم يحتاجون 65 مليار جنيه لعمل مرافق لـ65 مليون متر تم البناء عليها دون تخطيط، موضحا أن كافة الأرقام التى تعرض فى مؤتمر استعادة اراضى الدولة له دلالاته التى تشير إلى حجم التعديات التى كانت واقعة على اراضى مصر.