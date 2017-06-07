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سحر نصر: الاستثمارات القطرية بمصر محمية وفقا للقانون
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

سحر نصر: الاستثمارات القطرية بمصر محمية وفقا للقانون

2017-06-07 11:19:24
محيط: أ. ش. أ

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاستثمارات القطرية بمصر آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور.

وأضافت نصر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مصير الاستثمارات القطرية فى مصر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة:”الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الافراد والمؤسسات على أرضها”.

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