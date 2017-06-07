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"داعش" يتبنى الهجومين على البرلمان الإيراني وضريح الخميني
تفجير البرلمان الايراني وضريح الخميني

"داعش" يتبنى الهجومين على البرلمان الإيراني وضريح الخميني

2017-06-07 11:18:51
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تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسئولية الهجومين على البرلمان الإيراني ومرقد الإمام اية الله الخميني حسبما اعلنت وكالة “رويترز” للأنباء فى نبأ عاجل لها .

هذا وكانت قد أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية،عن مقتل 7 أشخاص في الهجوم على البرلمان الإيرانى واحتجاز 4 رهائن.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية،قد أفادت بأن حادث إطلاق نار فى البرلمان الإيرانى، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

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