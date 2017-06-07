تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسئولية الهجومين على البرلمان الإيراني ومرقد الإمام اية الله الخميني حسبما اعلنت وكالة “رويترز” للأنباء فى نبأ عاجل لها .

هذا وكانت قد أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية،عن مقتل 7 أشخاص في الهجوم على البرلمان الإيرانى واحتجاز 4 رهائن.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية،قد أفادت بأن حادث إطلاق نار فى البرلمان الإيرانى، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.