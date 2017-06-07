أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأراضى التى تم استعداتها على ساحل البحر المتوسط بالمحافظات، التى لها منافذ على الساحل، يجب استخدامها فى عمل شواطئ سياحية عامة للمصريين.

وقال الرئيس السيسى - خلال مداخلة له أثناء استعراضه لنتائج إزالة التعديات على أراضى الدولة - “إنه يجب التخطيط لهذه الأراضى المطلة على ساحل البحر، بحيث يتم مراعاة كافة الاحتياجات للدولة والمواطنين”.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة القيام بإعادة التخطيط العمرانى فى عدد كبير من المحافظات، بحيث لا تكون هناك فرصة لإقامة مناطق عشوائية جديدة، وأن ينطبق ذلك أولا على الأراضى التى يتم استعدادتها من أراضى الدولة.

وأضاف “على سبيل المثال، إذا تم استرداد أراضى مساحتها مليون متر مربع فيجب عدم تفتيتها وتوزيعها كقطع أراض صغيرة.. وغالبا سيعنى ذلك عودة العشوائية من جديد.. ومن ثم يجب عمل تخطيط شامل للاستفادة من هذه المساحة من خلال عمل كافة المرافق الخاصة بها”.