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الإمارات تمنع حاملي جواز السفر القطري من دخولها
طائرة اماراتية بدون طيار - الامارات

الإمارات تمنع حاملي جواز السفر القطري من دخولها

2017-06-07 11:15:20
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قالت الاتحاد للطيران المملوكة للحكومة في أبوظبي إن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون حاليا من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة أو المرور عبرها بناء على توجيهات حكومية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات.

وقال المتحدث في البيان إن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات بما في ذلك الاتحاد للطيران.

تأتي هذه القيود بعد إجراء منسق يوم الاثنين من السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطع العلاقات مع قطر متهمين إياها بدعم “الإرهاب” وهي تهم تنفيها الدوحة.

وأثر هذا الشقاق على أسعار النفط العالمية وأضر بخطط السفر وأحدث ارتباكا بين الشركات.

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