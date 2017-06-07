قرر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها صرف مليون جنيه منحة للعاملين بالمستشفيات الجامعية بمناسبة شهر رمضان وتقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة ورعاية المرضى بالمستشفيات والمترددين عليها لتلقى العلاج.

كما وافق الدكتور القاضي على شراء المستلزمات الطبية وتوفيرها حتى لا يعاني أي مريض يتردد على المستشفى من نقصها وهى تعد احد اهم اوجه الرعاية الطبية والصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين.

وصرح الدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية ببنها بأنه كان قد تقدم بمذكرة لرئيس الجامعة للموافقة على صرف منحة رمضان بواقع 500 جنيه للذين يخضعون لكادر المهن الطبية بالمستشفيات وعددهم 2000 من العاملين بمستشفيات الجامعة وقرر رئيس الجامعة تخصيص المبلغ من الموارد الذاتية للجامعة.

يذكر ان رئيس جامعة بنها كان قد قرر صرف مبلغ 500 جنيه لجميع العاملين بالجامعة فى قرار سابق واستجاب لمطلب العاملين بالمستشفيات من اعضاء هيئة كادر المهن الطبية حتى لا تكون هناك تفرقة بين العاملين في الجامعة.