إندونيسيا تحول رحلات عمرة من «الخطوط القطرية» لشركات أخرى

قالت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إنها حوّلت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية، في أسوأ شقاق منذ أعوام بين بعض ...