أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اعتماد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوطبي بالإمارات العربية المتحدة، 471 عقد عمل وشهادات استمرارية لتجديد الإجازات بدون مرتب للمصريين العاملين بالدولة، وذلك خلال شهر مايو الماضي في إطار متابعة جميع فئات العمالة والحفاظ على تواجدها بسوق العمل بالخارج.

وأشار تقرير تلقاه سعفان من المستشار العمالي بالإمارات ياسر عيد، إلى أن المكتب قام كذلك باعتماد 236 تأشيرة عمل للعاملين المصريين القادمين للعمل، فضلا عن 326 فرصة عمل باعتماد 6 تفويضات لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لاستقدام هذه العمالة.

وأضاف أن المكتب قام بمتابعة 26 شكوي عمالية تم تسوية 5 منها وديا وجاري الوقوف على تسوية باقي الشكاوى.