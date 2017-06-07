أكد محمد نجم الباحث الاقتصادي، أن عملة الريال القطري قد هبط أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 8 سنوات متأثرا بقرار بعض الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، موضحا أن تقرير وكالة “موديز” قد خفض تصنيف قطر الائتماني قبل القرار.

وتوقع نجم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، أن يشهد التصنيف الائتماني لقطر مزيد من الانخفاض بالإضافة إلى ضعف العملة وارتفاع الديون عقب القرار، مؤكدا أن الديون القطرية وصلت إلى نسبة 150 % من الإنتاج المحلي بقيمة حوالي 200 مليار دولار.

وأعلن أن 90 % من الاقتصاد القطري قائم على تصدير الغاز والنفط وتستورد احتياجاتها الغذائية، مما تعرض نفسها لخطر عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاستراتيجية في حالة حدوث أي حصار.

وذكر أن السوق القطري قد يشهد ارتفاع في أسعار السلع حتى أذا تم سد فجوات الأسواق من خلال تركيا وإيران.

وجدير بالذكر، أن العديد من الدول قد أعلنت عن مقاطعتها دبلوماسيا لقطر لاتهامها بالإرهاب والتدخل في شئونهم الداخلية، وهم مصر والسعودية، الإمارات، والبحرين، ليبيا، جزر المالديف، واليمن، وموريتانيا.

كما قررت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي مع قطر.