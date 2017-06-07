 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:31 صباحاً
روابط سريعة
الرقابة الإدارية: مليون و928 ألف فدان تم التعدى عليها على مستوى الجمهورية
مدبولي يقود حملة موسعة لإزالة المبانى المخالفة بالعبور الجديدة‎

الرقابة الإدارية: مليون و928 ألف فدان تم التعدى عليها على مستوى الجمهورية

2017-06-07 11:00:04
وكالات

استعرض محمد جمال عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التقرير النهائي الذي أعدته الهيئة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في تنفيذ الإزالات على أراضى الدولة، واستردادها وأهم المشكلات التي تعرقل استرداد المساحات المتبقية.

وقال «عرفان» إنه في وقت قياسي نفذنا مهمة استرداد الأراضي الدولة المتعدى عليها، موضحًا أنه تمت إزالة كل التعديات على المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وفيما يخص آخر المستجدات فى ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، قال بأن إجمالى ما أمكن حصره خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017 من الأراضى المتعدى عليها على مستوى الجمهورية بلغ مليونا و928 ألف فدان إضافة إلى 168 مليون متر مربع، وتم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضى منزرعة ومثمرة بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87% من إزالة التعديات.

وأشار الوزير محمد عرفان، فى كلمته باحتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، إلى أن ما لم يتم استرداده من الأراضى بلغ مساحة 236 ألفا و997 فدانا بنسبة  13%، فضلا عن 49 مليون متر مربع بنسبة 23% من إجمالى المساحات المستهدف إعادتها، قائلا “فى وقت قياسى اتحدت إرادة أبناء الوطن ونفذت المهمة وأعادت للوطن أرضه وللشعب حقه”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3