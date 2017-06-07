الرقابة الإدارية: مليون و928 ألف فدان تم التعدى عليها على مستوى الجمهورية2017-06-07 11:00:04
استعرض محمد جمال عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التقرير النهائي الذي أعدته الهيئة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في تنفيذ الإزالات على أراضى الدولة، واستردادها وأهم المشكلات التي تعرقل استرداد المساحات المتبقية.
وقال «عرفان» إنه في وقت قياسي نفذنا مهمة استرداد الأراضي الدولة المتعدى عليها، موضحًا أنه تمت إزالة كل التعديات على المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وفيما يخص آخر المستجدات فى ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، قال بأن إجمالى ما أمكن حصره خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017 من الأراضى المتعدى عليها على مستوى الجمهورية بلغ مليونا و928 ألف فدان إضافة إلى 168 مليون متر مربع، وتم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضى منزرعة ومثمرة بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87% من إزالة التعديات.
وأشار الوزير محمد عرفان، فى كلمته باحتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، إلى أن ما لم يتم استرداده من الأراضى بلغ مساحة 236 ألفا و997 فدانا بنسبة 13%، فضلا عن 49 مليون متر مربع بنسبة 23% من إجمالى المساحات المستهدف إعادتها، قائلا “فى وقت قياسى اتحدت إرادة أبناء الوطن ونفذت المهمة وأعادت للوطن أرضه وللشعب حقه”.
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