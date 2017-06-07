مقتل 3 شرطيين إثر اشتباكات مسلحة مع نزلاء أحد السجون بالمكسيك

أعلنت الشرطة المكسيكية مقتل 3 شرطيين وشخص آخر مجهول جراء اشتباكات مسلحة نشبت أمس بين قوات الشرطة ونزلاء أحد سجون ولاية تاماوليباس الحدودية الشمالية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن صورا التقطتها طائرات حكومية أظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني بالسجن، فيما أفاد مصدر بمكتب النائب العام بإصابة 6 أشخاص جميعهم من أفراد الشرطة.

كما أقدمت الشرطة على إغلاق الطرق القريبة من السجن وإطلاق إنذار بإجلاء السكان من المناطق المحيطة، مشيرة إلى استمرار العملية الأمنية حتى استعادة السيطرة على السجن الكائن بعاصمة الولاية.

وأفاد أقارب نزلاء بالسجن بأن الاشتباكات نشبت جراء صراع بين النزلاء وعدد من المنقولين حديثا من مدينة نويفو لاريدو بالولاية ذاتها.

يذكر أن أحداث الشغب والاشتباكات بسجون المكسيك هي أمر شائع الحدوث إذ تمارس العصابات والأفراد سيطرة فعلية بالسجون.