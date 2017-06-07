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بيان عاجل بالنواب يحذر من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر
المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة

بيان عاجل بالنواب يحذر من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر

2017-06-07 12:38:48
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حذر المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب من تعدد كوارث إنهيار العقارات في مصر، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة للوضع المتدني للغاية للعقارات بسبب فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات.

وقال والي في بيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية: “إن مسلسل ميل العمارات وإنهيارها بداية “دق ناقوس الخطر” ويتكرر يوما بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة”، مشيرا إلى ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية وعقار آخر بمنيا البصل بالإسكندرية وإنهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط بالجيزة.

وطالب الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين، ومعالجة المخالفات القائمة، محذرا من أن عدم التحرك السريع سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالميا ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانا عقاريا.

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