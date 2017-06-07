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البورصة ترتفع بفضل مشتريات المصريين خلال مستهل التعاملات الأربعاء
البورصة المصرية

البورصة ترتفع بفضل مشتريات المصريين خلال مستهل التعاملات الأربعاء

2017-06-07 10:55:39
متابعات

ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيس EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.08% مسجلا 13637.06 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08% مسجلا مستوى 13637.06 نقطة.. وزاد مؤشر EGX100 بنسبة 1.2% مسجلا مستوى 1425.2 نقطة.

وعززت من مكاسب البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، مشتريات المستثمرين.. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

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