قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال حوارها في برنامج “بيع واشتري”، على شبكة “نجوم أف إم”، إن علاقتها بالبيع والشراء محدودة وليست من هواة شراء أشياء كثيرة، حيث إنها تقوم بشراء ما تحتاجه فقط، وليست من السيدات المهووسين بالشراء، على حد قولها.

وأضافت عبدالغفور: “كان نفسي أكون بياعة ورد، وأول زبون أحب أهديه ورد هو والدي”، موضحة أن أغلى شيء في حياتها هي عائلتها، حيث إنها تعيش في بيت كله مليء بالحب.

وتابعت: “بحب عقل زوجي، وأي حاجة بيضع دماغه فيها بيعملها، والسعادة بالتأكيد غالية وسعادتي الكبيرة أعيشها مع أولادي وعائلتي، وأكثر حاجة بتسعدني نجاح أولادي وشغلي”.