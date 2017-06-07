شريف إسماعيل: اتخاذ إجراءات تنظيمية بالمحافظات بتقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها2017-06-07 10:41:15
استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التقرير النهائي الذي أعدته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في تنفيذ الإزالات على أراضي الدولة واستردادها وأهم المشكلات التي تعرقل استرداد المساحات المتبقية.
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الاستمرار فى الجهد المبذول للحفاظ على ما توصلنا إليه من جهود من أجل حماية أراضي الدولة من التعدي وعدم السماح بتعديات جديدة، والعمل بالتوازي على تقنين أوضاع الأراضي المستوفاة للشروط القياسية ولا تتعارض مع القوانين.
وأضاف “إسماعيل” خلال كلمته باحتفالية إعلان نتائج إزالة التعديات على أراضي الدولة، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنظيمية لتشكيل لجنة على مستوي المحافظات تكون مسئولة عن تقنين أراضي الدولة.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة العليا برئاسة المهندس محلب للعمل على تحقيق النتائج المرجو منها والتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية فى تأمين أعمال إزالة التعديات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الأراضي هي ثروة مصر الحقيقة وتآكلها يعنى المزيد من الاستيراد من الخارج ويمس الأمن الغذائي على مصر،لافتًا إلى أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن الوطنى.
وأضاف أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة،حيث أصبح البت فيها يحتاج لجهود كبيرة من الدولة، مؤكدًا أن ملف التعديات على أراضي الدولة من أهم الملفات فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه تم التعدى على الأراضى الصحراوية عشوائيًا والذى يؤثر سلبًا على المياه الجوفية، مؤكدًا أنه تم التواصل مع كافة الجهات والوزارات والقوات المسلحة وكل جهات الدولة لتنفيذ القانون واسترداد الأراضى المنهوبة.
وشدد على الاستمرار حتى الانتهاء من التعديلات التشريعية للحفاظ على أراضي الدولة من التعديات ومخالفات البناء خلال 3 أشهر وعرضها على مجلس النواب
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين، ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، وعدد من شباب المحافظات؛ للإعلان عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة
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