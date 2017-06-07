اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التصريحات الأخيرة التي نقلت على لسان الناطق باسم حركة حماس فوري برهوم، بأنها غير مسؤولة وتفتقد إلى أدنى مستويات الحس الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان صحفي: إن مثل تلك التصريحات السوداء تتعمد التحريض على حكومة الوفاق الوطني والتشويش على سير عملها والتطوع في إعادة بث الدسائس والشائعات التي تطلقها مصادر معروفة جيدا لدى أبناء شعبنا، ظنا من مطلقيها أنها ستشكل غطاء لإصرارهم على التمسك بالانقسام المريع، والوصول إلى تحقيق الانفصال الاجرامي وبالتالي دفع أبناء شعبنا وإنجازاته الجبارة وقضيتنا ووطننا الى الهاوية ، لكن من يقترف ذلك لا يعلم انه أشبه من يغطي الشمس بغربال”.

وأضاف المحمود، أن “محاولات دفن الأخطاء والخطايا الوطنية وجرائم الانقسام ومؤامرات الانفصال بترويج الشائعات والدسائس بدلا من وقفة صدق مع النفس وصحوة ضمير تجاه شعبنا البطل والإعلان الحق بالتراجع عن كل ذلك والتخلي عن الانقسام الأسود ووقف السير نحو تحقيق الانفصال الجهنمي والمقامرة بمصالح أبناء شعبنا، هي التي تعكس مستوى الشراكة مع الاحتلال وفداحة المضي في ذلك الى ابعد الحدود”.

وتابع: “إن الذي يستولي على غزة هو الذي يعذب أهلها، والذي يصر على التمسك بالانقسام ويسعى إلى تحقيق الانفصال مقابل الذي يسعى إلى تحقيق الاستقلال والوحدة الوطنية هو الذي ينتقم من شعبه وامته خصوصا عبر الشراكات والتعاقدات مع (ثورجيات هدم مقدرات الأمة) وأوهام تحقيق ما عجزت عنه ادمغة الاستعمار وبقايا مسوخ الرجعية”.

وأشار المحمود إلى أن (أطراف التمسك بالانقسام الأسود) في حركة حماس غير قادرة على استخلاص العبر بعد، بدليل أنها ما زالت تجنح نحو نفس المقامرات وتنذر هجرتها للشيطان الرجيم، فمن هو يا ترى غير المؤتمن على رعاية مصالح شعبنا وتبني قضاياه وتوفير متطلباته؟ هل هو المتمسك بقضايا شعبه وثوابته والذي لا يغمض له جفن في سبيل انتزاع حقوقه أم الذي يغير جوهر ثوابته (المقدسة) وثوابت شعبه بجرة قلم ويقدمها خدمة لأجندات خارجية آيلة إلى السقوط؟.

وكانت حماس قد قالت أمس إن “استمرار تحريض (رئيس حكومة الوفاق) رامي الحمدالله على غزة ورفضه دفع فاتورة الكهرباء ومدحه للعدو في منع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية انحراف خطير في سلوك هذه الحكومة وطبيعة مهامها”.

واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان صحفي، أن تصريحات الحمد الله “تعكس مستوى الشراكة مع العدو في حصار غزة وتعذيب أهلها”.. وأضاف برهوم أنها “تأكيد على أن الحمدالله غير مؤتمن على رعاية مصالح شعبنا وتبني قضاياه وتوفير متطلباته”.

وأوردت القناة العبرية العاشرة أن الحمد الله امتدح لدى لقائه وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون الأسبوع الماضي إسرائيل لنجاحها في منع اندلاع انتفاضة ثالثة، قائلاً إن الفطنة والتعقل الإسرائيلي حال دون قيام هكذا انتفاضة.

ونقلت القناة عن الحمد الله قوله لكحلون إنه فوجئ من ذكاء “إسرائيل” في التعاطي مع العمليات وأن سياسة الاحتواء التي انتهجتها ساهمت في منع التدهور نحو انتفاضة ثالثة.

كما ذكرت القناة أن الحمد الله أكد لكحلون أن السلطة لن تدفع فاتورة كهرباء قطاع غزة رغم ما يشهده من أزمة عجز حادة تزيد عن 70% من احتياجاته.