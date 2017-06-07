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بالصور.. صلاح مع مشجعي «ليفربول» بمعسكر المنتخب
محمد صلاح
محمد صلاح

بالصور.. صلاح مع مشجعي «ليفربول» بمعسكر المنتخب

2017-06-07 10:39:49
متابعات

تداول بعض نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف “روما” الإيطالي محمد صلاح تجمعه بأثنين من معجبيه ومشجعي نادي “ليفربول” الإنجليزي وهم يحملون فميصي فريقهم المفضل.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب نجم نادي العاصمة الإيطالية من الانضمام إلى صفوف نادي “ليفربول” الإنجليزي ابتداء من الموسم القادم.
وأضافت التقارير أن  قيمة صفقة اللاعب الدولي المصري قد تصل إلى مبلغ 50 مليون يورو.
وأكد متداولي الصورة، أنه قد تم التقاطها أثناء مشاركة صلاح بمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراته مع تونس في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.
وقد رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي اللاعب أن تكون هذه الصورة مؤشر على انتهاء إجراءات انتقاله لصفوف النادي الإنجليزي.

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