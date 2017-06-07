يزور ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة»، القاهرة، غدًا الخميس؛ للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.