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أسبانيا: قطع دول خليجية علاقاتها بقطر لا يصب في مصلحة أحد
تميم بن حمد

أسبانيا: قطع دول خليجية علاقاتها بقطر لا يصب في مصلحة أحد

2017-06-07 09:47:39
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اعتبر وزير الخارجية الأسباني ألفونسو داستيس أن قرار بعض الدول قطع علاقاتها بقطر “أمر مثير للقلق”، مؤكدا أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة أحد.

وقال داستيس في تصريح له بهذا الشأن “إن الوضع مقلق لأنه إذا كان الواقع في الشرق الأوسط هو بحد ذاته مثير للقلق فإن تعميق الانقسامات لا يصب في مصلحة أحد”.

وأكد الوزير الأسباني أن حكومة بلاده تتابع حاليا مستجدات هذه الأحداث تجاه دولة قطر.

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