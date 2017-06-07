قالت الفنانة أروى جودة، خلال لقائها ببرنامج «تفاعلكم» المذاع على فضائية «العربية »، تقديم الإعلامية سارة دندراوي، إن مسلسل «هذا المساء»، جريء ويحتوي على بعض المشاهد الجريئة وأنها تسعى لعرضها على الشاشة بما لا يتسبب في جرح لمشاعر المواطنين والحفاظ على خصوصيتهم.

وأضافت أن والدتها غضبت منها بسبب مشكلة نشبت بينها وبين زوجها الفنان الأردني إياد نصار في أحد مشاهد المسلسل، لافتة إلى أن المسلسل اجتماعي ويوفر حلول لكافة المشكلات الزوجية، يرصد علاقة الرجل بالمرأة.

وأوضحت أنها من مواليد جدة في السعودية وأنها عادت لمصر وهي في سن 18 عاما من عمرها، مضيفة «اشتقت كثيرا لجدة والسعودية ككل».