أكدت إدارة النادى الأهلى التزامها الكامل بقرارات الدولة المصرية فى قرار قطع العلاقات مع قطر وما يترتب فى هذا الشأن من مشاركات رياضية سواء فى كرة القدم أو الالعاب الأخري، وقالت الإدارة أن النادى لن يخرج عن السياق الوطنى وملتزم حرفيًا بكل ما تنتهجه وتتخذه الدولة من قرارات تحفظ لنا الأمان وما يراعى مصلحة الأمن القومى والعربي.

وأضافت الإدارة أن الأهلى هو نادى الوطنية منذ نشأته فى عام 1907 ولن يحيد عن ذلك مهما تكن الظروف والتوقيت والمنافسات والعواقب التى يتعرض لها لتمسكه بتطبيق قرارات بلده مصر، وأوضحت أن هناك متسعا من الوقت قبل اتخاذ قرار مشاركة فريق كرة اليد بالنادى فى بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب 2017) التى ستقام بالدوحة فى نهاية شهر أغسطس، وشددت أن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ القرار ولكن فى جميع الاحوال فأن النادى سوف يلتزم بقرارات الدولة ومواقفها.

ويشارك فى البطولة التى تقام خلال الفترة من 25 الى 28 أغسطس ثمانية فرق هى السد المستضيف والأهلى بطل أفريقيا والنور السعودى بطل اسيا وبينهيروس البرازيلى بطل أمريكا وجامعة سيدنى الأسترالى بطل أوقيانوسيا ، وفوكس برلين الألمانى حامل اللقب، وبطل أوروبا الذى لم يتحدد حتى الآن، بالإضافة إلى فريق سيتم توجيه دعوة خاصة له من الاتحاد الدولى للمشاركة فى البطولة