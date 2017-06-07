أصيب 48 شخصا إثر اصطدام قطارين في محطة مترو أنفاق “طرشت” في العاصمة الإيرانية طهران .

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن وزارة الصحة، فى بيان لها، أنه تم نقل 40 حالة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، وهرعت أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة في نقل المصابين.

وأوضحت العلاقات العامة لشركة قطارات الأنفاق، أن الحادث وقع في محطة “طرشت”، حيث كان أحد القطارات يقف بانتظار صعود الركاب ووصل قطار آخر في نفس الوقت مما أدى للاصطدام بين القطارين، مشيرة إلى أن سرعة القطار القادم لم تكن عالية، ما أدى إلى إصابة 48 شخصا وتحطم زجاج بعض العربات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب عطل فني في غرفة التحكم.