 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 09:56 صباحاً
روابط سريعة
إصابة 48 شخصا إثر اصطدام قطارين في إيران
حادث قطار في تونس

إصابة 48 شخصا إثر اصطدام قطارين في إيران

2017-06-07 09:39:12
أ ش أ

أصيب 48 شخصا إثر اصطدام قطارين في محطة مترو أنفاق “طرشت” في العاصمة الإيرانية طهران .

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن وزارة الصحة، فى بيان لها، أنه تم نقل 40 حالة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، وهرعت أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة في نقل المصابين.

وأوضحت العلاقات العامة لشركة قطارات الأنفاق، أن الحادث وقع في محطة “طرشت”، حيث كان أحد القطارات يقف بانتظار صعود الركاب ووصل قطار آخر في نفس الوقت مما أدى للاصطدام بين القطارين، مشيرة إلى أن سرعة القطار القادم لم تكن عالية، ما أدى إلى إصابة 48 شخصا وتحطم زجاج بعض العربات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب عطل فني في غرفة التحكم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3