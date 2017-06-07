ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، أن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان سيتوجه، غدا الخميس إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

واستقبل الرئيس السيسي الإثنين الماضي سيلفي جولار وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.

وأكد الرئيس حرصه على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما، والتي كان التعاون العسكري أحد المحاور الرئيسية لتفعيلها.

وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد.