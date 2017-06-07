قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر في قصره

أفاد موقع “العربية” في نبأ عاجل له اليوم الأربعاء، بأن هناك مصادر مصرية كشفت أن هناك قوة من الحرس الثوري الإيراني، تحمي أمير قطر داخل قصره في الدوحة، تحت ذريعة ...