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انتحاری يفجر نفسه في ضريح الخميني والأمن الإيرانى يقتل شريكه
ضريح الخميني

انتحاری يفجر نفسه في ضريح الخميني والأمن الإيرانى يقتل شريكه

2017-06-07 09:32:50
أ ش أ

قالت وکالة “تسنیم” الإيرانية أن انتحارى اقدم على تفجير نفسه داخل ضريح آية الله الخمينى مؤسس الجمهورية الاسلامية فى إيران، مضيفة أن قوات الأمن قتلت آخر واعتقلت امراة.

وفتح مسلحا النار اليوم الأربعاء عند ضريح الخمينى وأصاب عددا من الأشخاص.

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