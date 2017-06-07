أعرب المدير الفني لنادي “وادي دجلة” أحمد حسام “ميدو” عن اعتزازه وتقديره للعاملين والمسئولين بقناة “بي أن سبورت” القطرية، رافضا المزايدة على وطنية المصريين العاملين بالقناة. بسبب قرار استقالته من القناة .

وقال “ميدو” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحريف” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء: “الزملاء المصريين في القناة لا يقلون وطنية عني، ولكن لكل شخص له ظروفه التي تساعده على اتخاذ القرار أو لا”.

وفي سياق أخر، أكد “ميدو” أن الطفل المصاب بالسرطان “عمر” الذي حضر بعض مباريات فريق “وادي دجلة”، يتلقى العلاج والرعاية التامة بـ”معهد ناصر”، موضحا أن حالته حرجة.

وأضاف أنه يتابع حالته بشكل شخصي وعلى تواصل تام مع أقارب الطفل.

وعن عودة مهاجم الفريق المعار لـ”الزمالك” النيجيري ستانلي، أعرب عن تمنياته في عودته لصفوف الفريق، مؤكدا أن ستانلي لم يقدم 50 % من إمكانياته الحقيقية خلال الموسم الحالي مع الزمالك.

وذكر أن المهاجم النيجيري قد تلقى عروض من أندية خليجية بقيم مالية جيدة، مضيفا أن الزمالك من حقه التعاقد مع ستانلي بشكل مباشر بمبلغ مليون ونصف دولار قبل تاريخ 30 يونيو الجاري وبعد هذا التاريخ من حق إدارة “وادي دجلة” بيعه وفقا لبنود عقد الإعارة.

وأوضح أن العلاقة بين ناديي “الزمالك” و”وادي دجلة” أكبر من الاتفاق لضم لاعب، موضحا أن إدارة “وادي دجلة” ترغب في إعطاء أولوية انهاء الصفقة لنادي الزمالك.

وتابع قائلا: “مليون ونصف دولار ليس مبلغا ضخما لشراء لاعب أفريقي مميز”.