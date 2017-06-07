 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 10:00 صباحاً
روابط سريعة
البنتاجون: الإنفاق العسكري للصين تجاوز 180 مليار دولار في 2016
البنتاجون

البنتاجون: الإنفاق العسكري للصين تجاوز 180 مليار دولار في 2016

2017-06-07 09:25:52
متابعات

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في تقرير إلى الكونجرس صدر يوم الثلاثاء أن الإنفاق العسكري للصين تجاوز 180 مليار دولار في 2016.

ورجح التقرير السنوي للبنتاجون أن تبني الصين مزيدًا من القواعد العسكرية في الخارج بعد الانتهاء من بناء قاعدة في جيبوتي. وذكر التقرير باكستان كموقع محتمل لقاعدة عسكرية صينية في المستقبل.

وجاء في التقرير “الصين ستسعى على الأرجح إلى إقامة قواعد عسكرية إضافية في بلدان تجمعها بها علاقة صداقة قديمة ومصالح إستراتيجية مثل باكستان”.

وقال التقرير إن إطلاق الصين العام الماضي لأول قمر صناعي تجريبي للاتصالات الكمية مثل “تقدمًا ملحوظًا في أبحاث التشفير”.

وأضاف “الشركة المطورة للقمر الصناعي أعلنت أن لديها ‭’‬آفاقا هائلة‭‭‭’‬‬‬ في مجال الدفاع مما يقرب الصين من اتصالات أكثر أمنا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3