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الغندور: كنت «أهلاوي».. ونجمي «القلعة الحمراء» زملكاوية سابقا
خالد الغندور
خالد الغندور

الغندور: كنت «أهلاوي».. ونجمي «القلعة الحمراء» زملكاوية سابقا

2017-06-07 09:25:19
محيط - خالد الريس

أعلن خالد الغندور نجم نادي الزمالك سابقا، أنه كان مشجعا للنادي الأهلي وهو طفل، مؤكدا أن والده تحول من “أهلاوي إلى زملكاوي” بعد أن ألتحق بصفوف الفريق الأبيض.
وأوضح خلال لقاءه ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس” الفضائية اليوم الأربعاء، أن والده كان عاشقا للنادي الأهلي وكان يصطحبه وهو طفل في مباريات النادي الأهلي بمدرجات الدرجة الثالثة، وقال ساخرا: “الإنسان بيتولد على تفكير أبوه”.
وأشار إلى أن العديد من اللاعبين تغيرت انتمائتهم الكروية عقب التحاقهم بأندية أخري، مضيفا أن نجمي النادي الأهلي محمد بركات ووائل جمعة كانا “زملكاوية” قبل الانضمام لـ”صفوف القلعة الحمراء”.

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