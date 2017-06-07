 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 09:58 صباحاً
روابط سريعة
وزير الدفاع الروسي: إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا يسمح بوقف القتال
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو - روسيا

وزير الدفاع الروسي: إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا يسمح بوقف القتال

2017-06-07 09:23:34
أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا سوف يسمح بوقف القتال، مؤكدا مواصلة قصف تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين.

وقال شويجو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة “شانغهاى” للتعاون في استانا ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية اليوم الأربعاء : ” إن توقيع روسيا وتركيا وإيران في الرابع من مايو الماضي في أستانا وثيقة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يعني مرحلة جديدة من التنمية في هذا البلد”.

وأضاف: “أن تنفيذ هذه الوثيقة يسمح بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب الأهلية”، موضحا أن بلاده في نفس الوقت، ستواصل عمليات مكافحة تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين والمنظمات الموالية لهما.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3