أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا سوف يسمح بوقف القتال، مؤكدا مواصلة قصف تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين.

وقال شويجو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة “شانغهاى” للتعاون في استانا ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية اليوم الأربعاء : ” إن توقيع روسيا وتركيا وإيران في الرابع من مايو الماضي في أستانا وثيقة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يعني مرحلة جديدة من التنمية في هذا البلد”.

وأضاف: “أن تنفيذ هذه الوثيقة يسمح بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب الأهلية”، موضحا أن بلاده في نفس الوقت، ستواصل عمليات مكافحة تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين والمنظمات الموالية لهما.