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بالفيديو..القوات القطرية المشاركة في التحالف العربي تعود إلى الدوحة
التحالف العربي

بالفيديو..القوات القطرية المشاركة في التحالف العربي تعود إلى الدوحة

2017-06-07 09:14:58
متابعات

وصلت القوات المسلحة القطرية، التي كانت تشارك في التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، إلى الدوحة، بعد إعلان التحالف الذي تقوده السعودية عن إنهاء مشاركتها.

وكان في استقبالهم الفريق الركن طيار، غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار القادة.

واقتصرت مشاركة قطر في التحالف العربي على وحدات عسكرية قوامها أكثر من 1000 جندي، شاركت في المعارك الدائرة على الحدود السعودية مع اليمن.

ووفقا لبيان صادر عن التحالف العربي، فقد قرر إنهاء مشاركة قطر فيه بسبب “ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة، وداعش، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب”

وقد أعلنت أربع دول عربية، هي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.



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