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الكرملين: بوتين سيلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة ال20 بألمانيا
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: بوتين سيلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة ال20 بألمانيا

2017-06-07 09:10:59
أ ش أ

كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة ال20 في مدينة هامبورغ الألمانية يومى 7 و8 يوليو المقبل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” عن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية قوله إن تاريخ مباحثات الرئيسين الروسي والأمريكي لم ينسق بعد، مضيفا أنه لا توجد هناك خطط لإصدار بيان صحفي في ختام اللقاء.

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