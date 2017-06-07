كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة ال20 في مدينة هامبورغ الألمانية يومى 7 و8 يوليو المقبل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” عن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية قوله إن تاريخ مباحثات الرئيسين الروسي والأمريكي لم ينسق بعد، مضيفا أنه لا توجد هناك خطط لإصدار بيان صحفي في ختام اللقاء.