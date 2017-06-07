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ننشر أسعار الدولار اليوم الاربعاء بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الاربعاء بالسوق الرسمي المصري

2017-06-07 09:08:07
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.07
بنك قناة السويس
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 5 أيام
بنك المشرق 18.07 18.17 23 ساعة
بنك قناة السويس 18.07 18.17 22 ساعة
كريدى أجريكول 18.07 18.17 7 أيام
اتش اس بى سى HSBC 18.06 18.21 2 يومين
البنك العربى 18.05 18.15 شهرين
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك البركة 18.05 18.15 7 أيام
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهرين
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 19 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 23 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 6 أيام
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 19 ساعة
المصرف المتحد 18.02 18.12 21 ساعة
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 2 يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 17 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 3 شهور
بنك القاهرة 17.95 18.05 3 أيام
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
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