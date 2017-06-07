أعرب السفير القطري بواشنطن، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، عن استغرابه من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطر وإشارته إلى صلة الدوحة بالإرهاب.

وقال السفير في تصريح لصحيفة “ذي ديلي بيست”: “لقد تفاجأنا. ولم يتوجه إلينا أحد بشكل مباشر ولم يقل مباشرة: “أنظروا، لدينا مشكلة مع هذا وذاك”.

وأضاف السفير أن قطر شاركت في قمة الرياض، سوية مع البحرين ومصر والإمارات، مشيرا إلى أنه “كان هناك لقاء جيد مع الرئيس والملك سلمان، ولم يتم تناول أي شيء”.

وتابع قائلا: “من المؤسف أن نرى تلك التغريدات. لدينا تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، وهي على علم بجهودنا لمكافحة تمويل الإرهاب”.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب على حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء: “حسنا أننا نرى أن زيارة السعودية ولقاء الملك وقادة 50 دولة تأتي بنتائجها. لقد قالوا إنهم سيتخذون موقفا شديدا ضد تمويل التطرف، وكل الإشارات كانت إلى قطر. وقد يكون هذا بداية لنهاية فظائع الإرهاب!”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان كل من البحرين والسعودية ومصر والإمارات، فجر الاثنين 5 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى دول أخرى عن قطع العلاقات مع قطر واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.